Regen und Sturmfluten in Australien

Sydney. Bei den seit Tagen andauernden heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Australien sind bislang mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Zuletzt starb nach Polizeiangaben im Bundesstaat Queensland in der Nacht zum Sonntag ein 34jähriger, als sein Auto überschwemmt wurde. Der Mann konnte sich demnach zwar noch selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Beim Versuch, in sichere Gebiete zu schwimmen, kam er jedoch ums Leben. Die australische Ostküste erlebt seit fast einer Woche heftige Regenfälle, durch die Häuser und Straßen überflutet und Autos fortgeschwemmt wurden. (AFP/jW)