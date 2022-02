USA: Polizistin wegen Totschlags zu zwei Jahren Haft verurteilt

Nicole Neri/Reuters Gedenken an Daunte Wright in Minneapolis (8.12.2021)

Minneapolis. In den USA ist am Freitag die ehemalige Polizeibeamtin Kimberly Potter wegen der tödlichen Schüsse auf den schwarzen Autofahrer Daunte Wright bei einer Verkehrskontrolle zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in Minneapolis verhängte damit eine geringere Strafe als die von der Staatsanwaltschaft geforderte von etwas mehr als sieben Jahren Gefängnis. Potter hatte angegeben, ihre Handfeuerwaffe mit ihrem Taser verwechselt zu haben, als sie auf den 20jährigen Wright schoss, der sich den Beamten widersetzt haben soll.

Im Dezember vergangenen Jahres war sie für die Tat vom April von einer Jury des Totschlags ersten und zweiten Grades für schuldig befunden worden. »Dies ist ein Polizistin, die einen tragischen Fehler begangen hat«, sagte Richterin Regina Chu bei der Verkündung des Urteils von 24 Monaten, von denen zwei Drittel im Gefängnis und das verbleibende Drittel auf Bewährung zu verbüßen sind. Die Tat hatte mehrere Nächte lang Proteste in Brooklyn Center ausgelöst. (Reuters/jW)