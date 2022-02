Moskau weist Vizebotschafter der USA aus Russland aus

Pavel Golovkin/AP/dpa US-Botschaft in Moskau

Moskau. Die russische Regierung hat den stellvertretenden Botschafter der USA, Bart Gorman, aus Russland ausgewiesen. Dies gaben die russischen Nachrichtenagenturen RIA Nowosti und Interfax am Donnerstag mit Verweis auf eine Aussage des Pressesprechers der US-Botschaft in Russland Jason P. Rebholz bekannt. Das Vorgehen Russlands sei grundlos, hieß es am Donnerstag aus dem US-Außenministerium in Washington, »und wir betrachten dies als einen eskalierenden Schritt und erwägen unsere Reaktion«. Gorman habe ein gültiges Visum gehabt, er sei weniger als drei Jahre in Russland gewesen, und seine Zeit dort sei noch nicht beendet gewesen, hieß es weiter.

Nach Angaben von Russlands Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, mussten 27 russische Diplomaten mit ihren Familien die USA bis Ende Januar verlassen, 28 weitere müssen bis Ende Februar ausreisen. Über Facebook hatte Antonow Ende Januar eine Reaktion Moskaus angekündigt aber offengelassen, welche Schritte Russland unternehmen würde. (dpa/jW)