BRD und Marokko vereinbaren diplomatischen Neustart

AP Photo/Amr Nabil Bundesaußenministerin Annalena Baerbock will mit Rabat von vorne anfangen (Kairo, 12.2.2022)

Berlin. Nach monatelangen Spannungen im deutsch-marokkanischen Verhältnis haben sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen) und ihr marokkanischer Amtskollege Nasser Bourita auf einen »diplomatischen Neustart« verständigt. Baerbock und Bourita hätten vereinbart, »in einen neuen Dialog zu treten, um die in ihren Beziehungen aufgetretenen Missverständnisse zu überwinden und die facettenreichen bilateralen Beziehungen zu vertiefen«, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der beiden Minister.

Rabat hatte die Kontakte mit der deutschen Botschaft in Marokko im vergangenen März wegen »tiefer Missverständnisse« in »für Marokko grundlegenden Fragen« ausgesetzt. Zu den offensichtlichen Reibungspunkten im deutsch-marokkanischen Verhältnis gehörte die Kritik Berlins an der Anerkennung der marokkanischen Souveränität über die Westsahara durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump im Gegenzug für die »Normalisierung« der Beziehungen zwischen Marokko und Israel. (AFP/jW)