Russland bleibt Münchner Sicherheitskonferenz fern

Benoit Tessier/Pool Reuters/AP/dpa 2021 fand die Sicherheitskonferenz Corona-bedingt als Online-Veranstaltung statt. Bildschirm im Elysee-Palast (Paris, 19.2.2021)

Moskau. Russland wird in diesem Jahr der Münchner Sicherheitskonferenz fernbleiben. Aus «verschiedenen Gründen» würden keine Vertreter der russischen Regierung daran teilnehmen, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Mittwoch in Moskau. «Wir müssen mit Bedauern feststellen, dass sich die Konferenz in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem transatlantischen Forum gewandelt hat», meinte Sacharowa über das alljährlich als Privatveranstaltung stattfindende Treffen von Regierungsvertretern, Spitzenmilitärs und Rüstungslobbyisten. Zu der Konferenz vom 18. bis 20. Februar in München werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris und Kanzler Olaf Scholz sowie etwa 35 weitere Staats- und Regierungschefs erwartet. Vor zwei Jahren war noch Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu dem Treffen gereist. (dpa/jW)