Nordsyrien: Kind bei Drohnenangriff getötet

Jutrczenka/dpa Protest von Kurden gegen türkische Angriffe auf Nordsyrien (Berlin, 2.2.2021)

Amude. In der Nähe der Stadt Amude in Nordsyrien ist am Mittwoch ein Elfjähriger bei einem türkischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug getötet worden. Beim Beschuss des Autos seien zwei weitere darin sitzende Erwachsene und ein 13jähriger verletzt worden, meldete die kurdischen Nachrichtenagentur ANF. Durch den Drohnenangriff seien zudem Stromleitungen beschädigt worden, so dass 40 umliegende Dörfer nun ohne Elektrizität seien. Dschihadistische Söldner der Türkei beschossen zudem ein Dorf bei der Stadt Minbidsch. Dabei wurden zwei Frauen verletzt. Die Türkei führt gegen die Autonomieregion von Nord- und Ostsyrien einen Krieg niederer Intensität, dabei kommt es regelmäßig zu Drohnenattacken und Artilleriebeschuss auf zivile Infrastruktur. (ANF/jW)