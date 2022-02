Weitere Corona-Lockerungen in Israel

Gil Cohen Magen/XinHua/dpa Eine Frau erhält in einem Verteilungszentrum in der zentralisraelischen Stadt Lod Corona-Schnelltest-Sets (Lod, 26.1.2022)

Tel Aviv. Trotz immer noch hoher Infektionszahlen lockert Israel weitere Coronabeschränkungen. So brauchen die Menschen im Land bald nur noch für sehr große Veranstaltungen mit hohem Ansteckungsrisiko den sogenannten Grünen Pass für Geimpfte oder Genesene vorzuzeigen, wie das Kabinett am Dienstag abend beschloss. Zu diesen Events gehören etwa Feiern und Hochzeiten. Restaurants, Kinos und Hotels dürfen künftig aber auch wieder von Ungeimpften besucht werden. Außerdem soll durch die Lockerungen, die ab Sonntag gelten, die Testpflicht bei der Ausreise aus Israel wegfallen. Israels Infektionszahlen sind im Vergleich zur Vorwoche zwar leicht gesunken. Am Montag wurden aber dennoch knapp 68.000 neue Coronafälle erfasst. Zum Vergleich: Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt knapp 162.000 Coronaneuinfektionen - allerdings bei rund neunmal so vielen Einwohnern. (dpa/jW)