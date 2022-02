Belgien senkt Mehrwertsteuer für Strom

Uli Deck/dpa Mit der Senkung der Mehrwertsteuer unterstützt Belgien die Haushalte konsequenter als die deutsche Regierung (Drehstromzähler in privatem Haushalt)

Brüssel. Die belgische Regierung einigte sich am Dienstag darauf, die Mehrwertsteuer für Elektrizität vorübergehend zu senken, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Zudem will der Staat wegen der hohen Energiepreise eine Einmalzahlung von 100 Euro an alle Haushalte ausschütten. Konkret wird die Mehrwertsteuer für Strom ab März bis Ende Juni von 21 auf sechs Prozent gesenkt und allen Haushalten werden einmalig 100 Euro ihrer Stromrechnung erlassen, wie Belga berichtete.

Für Haushalte mit niedrigem Einkommen soll zudem ein besonderer Sozialtarif bis Ende Juni verlängert werden. Insgesamt werden für die Maßnahmen etwa 1,1 Milliarden Euro aufgewendet. Neben Belgien haben auch andere europäische Länder Maßnahmen ergriffen, um Verbraucher vor den seit letztem Jahr stark angestiegenen Energiepreisen zu schützen. In Deutschland forderte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag die Bundesregierung auf, auch die Mehrwertsteuer auf Energie vorübergehend auszusetzen (siehe jW am 2.2.2022). (dpa/jW)