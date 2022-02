EZB: Experten erwarten höhere Inflation

Frankfurt am Main. Die Geldentwertung verstetigt sich: Von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragte Experten gehen von einer deutlich höheren Inflation in diesem Jahr aus. Für den Euro-Raum erwarten die Fachleute 2022 eine Teuerungsrate von durchschnittlich drei Prozent, wie die EZB am Freitag mitteilte. Die Umfrage wurde im ersten Quartal durchgeführt, im vierten Quartal betrug die Erwartung noch 1,9 Prozent. (dpa/jW)