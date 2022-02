UN-Berichterstatter für Folter wird IRK-Direktor

Genf. Der UN-Berichterstatter für Folter, Nils Melzer, legt sein Mandat vorzeitig nieder. Melzer war besonders mit Kritik an der britischen Justiz im Fall von Julian Assange aufgefallen. Im Juli tritt er eine Direktorenstelle beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IRK) an, wie die Organisation am Donnerstag abend mitteilte. Er lege das Mandat Ende März nieder, sagte Melzer der dpa. Beide Funktionen seien nicht kompatibel, hieß es. (dpa/jW)