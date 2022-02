Hunderttausende in den USA ohne Storm

Washington. Ein Wintersturm hat in den USA zu Stromausfällen in mehreren Bundesstaaten geführt. Betroffen waren rund 350.000 Haushalte und Firmen vor allem in Tennessee, Ohio, West Virginia, Pennsylvania, Texas und Kentucky, wie die Website poweroutage.us in der Nacht zum Freitag unter Berufung auf die Energieversorger meldete. Gefrierender Regen und umgeknickte Bäume hätten vielerorts Stromleitungen beschädigt, hieß es in Medienberichten. Wegen starken Schneefalls, Eisglätte, Sturms oder heftiger Regenfälle galt laut dem Nationalen Wetterdienst für mehr als 90 Millionen Einwohner eine Unwetterwarnung. Das betroffene Gebiet erstreckt sich auf einer Länge von rund 1.600 Kilometern von Texas im Süden des Landes bis nach Maine an der Ostküste. (dpa/jW)