Dänemark zieht Soldaten aus Mali ab

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP Dänemarks Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag in Kopenhagen

Kopenhagen. Dänemark hat nach dem Drängen der Militärregierung in Mali den Abzug seiner erst kürzlich in das Land entsandten Spezialkräfte angekündigt. Die Junta habe »in einer öffentlichen Erklärung bekräftigt, dass Dänemark in Mali nicht willkommen ist«, sagte Außenminister Jeppe Kofod am Donnerstag. Dänemark hatte vergangene Woche die Ankunft von 90 Militärangehörigen in Mali bekannt gegeben. Die Spezialeinheiten sollten im Rahmen des internationalen Einsatzes «Takuba« unter Führung Frankreichs zum Einsatz kommen, das nach eigenen Angaben im Kampf gegen Dschihadisten im Sahel seine Armee stationiert hat. (AFP/jW)