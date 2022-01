Ukraine-Krise: Spanien will Kriegsschiffe und Flugzeuge entsenden

Jon Nazca/REUTERS Bald auf Eskalationsfahrt: spanisches Kriegsschiff

Madrid. Spanien will in den kommenden Tagen zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer entsenden. Dies kündigte Verteidigungsministerin Margarita Robles (PSOE) am Freitag an. Außerdem sollen Kriegsflugzeuge in Rahmen von NATO-Übungen nach Bulgarien verlegt werden. Außenminister José Manuel Albares (ebenfalls PSOE) sagte zudem, im Falle einer Zuspitzung des Konflikts zwischen Moskau und Kiew könne sich seine Regierung vorstellen, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Mehrere Minister des linken Regierungspartners Unidas Podemos wandten sich allerdings entschieden gegen die militärische Unterstützung Spaniens. Enrique Santiago, Staatssekretär und Generalsekretär des Partido Comunista de España, erklärte, dies stelle »eine Bedrohung des Friedens« dar. Mehr Informationen zur Regierungskrise in Spanien lesen Sie in der Montagausgabe von junge Welt. (jW)