USA: Universität zahlt Opfern sexualisierter Gewalt Millionenentschädigung

AP Photo/Paul Sancya File Protestkundgebung vor der Universität Michigan am Dienstag (Ortszeit)

Washington. In den USA zahlt die Universität von Michigan nach Vorwürfen sexualisierter Gewalt gegen einen Arzt der Einrichtung den Opfern insgesamt 490 Millionen US-Dollar (430 Millionen Euro) Schmerzensgeld. Davon stünden 460 Millionen US-Dollar für Zahlungen an die rund 1.050 Klagenden bereit, der Rest der Summe werde für weitere Opfer vorgehalten, die sich noch bis Ende Juli 2023 melden könnten, teilte die Universität am Mittwoch mit. Mit der Einigung, die unter Aufsicht eines gerichtlich bestellten Mediators erzielt worden sei, seien alle Ansprüche der Kläger gegen die Universität abgegolten. (dpa/jW)