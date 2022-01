Belgien: Rapper droht doch Auslieferung nach Spanien

Ricardo Rubio/EUROPA PRESS/dpa Reagiert empfindlich auf Kritik: Spaniens Monarch Felipe VI. (14.1.2022, Madrid)

Brüssel. Dem in Spanien wegen »Verherrlichung von Terror« verurteilten Rapper Valtònyc droht doch noch die Auslieferung in seine Heimat. Der belgische Kassationshof hob am Dienstag ein Urteil eines Gerichts in Gent in Teilen auf, das zuvor entschieden hatte, dass der Rapper für seine Taten nicht ausgeliefert werden könne, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Der aus Mallorca stammende Musiker mit dem bürgerlichen Namen Josep Miquel Arenas war 2017 wegen seiner Texte in Spanien unter anderem zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ihm wird vorgeworfen, Politiker mit dem Tod bedroht, Terrorismus verherrlicht sowie das Königshaus beleidigt zu haben. Das Genter Gericht entschied, dass der Rapper aus diesen Gründen nicht ausgeliefert werden könne. Der Kassationshof hob dieses Urteil in bezug auf den Vorwurf, das Königshaus beleidigt zu haben, nun wieder auf. Deshalb muss das Gericht in Gent erneut entscheiden. Mit dem Fall hatte sich zwischenzeitlich auch der Europäische Gerichtshof befasst. (dpa/jW)