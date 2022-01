Militärjunta in Mali untersagt UN-Mission den Flugverkehr

Arne Immanuel Bänsch/dpa

Berlin. Die Militärjunta im westafrikanischen Krisenstaat Mali behindert in einem Streit um Sanktionen der Nachbarländer nun auch den Flugverkehr der UN-Mission Minusma. »Seit dem vergangenen Donnerstag hat Mali zahlreiche Fluge von Minusma inklusive der Drohnenflüge untersagt«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Medizinisch begründete Flüge seien davon nicht betroffen. Die Vereinten Nationen und die Leitung der Minusma-Mission seien mit den malischen Stellen im Gespräch über das weitere Vorgehen, sagte die Sprecherin. Von der neuen Lage war auch die Bundeswehr betroffen. »Aufklärung« sei derzeit nur mit Kräften am Boden möglich, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin dazu. »Eine ›luftgestützte Aufklärung‹ entfällt derzeit«, sagte er. Die Bundeswehr ist in Mali an der Mission Minusma und der EU-Ausbildungsmission EUTM beteiligt und hat insgesamt mehr als 1.300 Soldaten im Land. (dpa/jW)