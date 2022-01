Elizabeth II. entzieht Prinz Andrew militärische Dienstgrade

Yui Mok PA via AP

London. Die britische Queen Elizabeth II. hat ihrem Sohn Prinz Andrew, der in den USA wegen sexualisierter Gewalt angeklagt ist, alle militärischen Dienstgrade und Schirmherrschaften entzogen. Andrew werde sich in dem Prozess als »privater Bürger« verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London am Donnerstag mit. Klägerin Virginia Giuffre wirft Andrew in einem Zivilverfahren in den USA vor, sie als Minderjährige mehrfach vergewaltigt zu haben. Sie gibt an, zuvor Opfer eines von dem US-Multimillionär Jeffrey Epstein und seiner Expartnerin Ghislaine Maxwell aufgebauten Sexualverbrecherrings geworden zu sein. Maxwell war erst vor kurzem von einem Gericht in einem US-Strafverfahren in mehreren Punkten schuldig gesprochen worden und muss mit einer langen Haftstrafe rechnen. Epstein nahm sich 2019 in Untersuchungshaft das Leben. (dpa/jW)