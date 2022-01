WHO: Mehr neue Coronafälle als je zuvor registriert

Fabrice Coffrini/KEYSTONE/AFP/dpa Berichtet, mahnt und klagt: Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO-Generalsekretär

Genf. In der letzten Kalenderwoche 2021 wurden weltweit knapp 9,5 Millionen Coronafälle neu gemeldet, soviele wie noch nie binnen sieben Tagen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Donnerstag an ihrem Sitz in Genf mitteilte. Vom 27. Dezember bis 2. Januar habe sich die Zahl der Neuinfektionen in Nord- und Südamerika verdoppelt. In Europa betrug der Anstieg 65 Prozent. Weltweit wurden 41.000 Todesfälle gemeldet. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren etwa 289 Millionen Infektionen und 5,4 Millionen Todesopfer registriert. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus wies darauf hin, dass die tatsächlichen Zahlen viel höher liegen, da vielerorts nicht genügend getestet werde oder Meldungen unvollständig seien. Die WHO kritisierte abermals die ungerechte Verteilung der Impfstoffe. Immer noch hätten rund 90 Länder nicht genügend Vakzine, um auch nur 40 Prozent ihrer Bevölkerung zu impfen. (dpa/jW)