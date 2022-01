Weiter Massenproteste im Sudan

Marwan Ali/AP/dpa

Khartum. Bei neuen Massenprotesten gegen die Militärregierung im Sudan haben die Einsatzkräfte einem Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters zufolge Tränengas eingesetzt. Zudem blockierte das Militär am Dienstag mehrere Brücken und Hauptstraßen, um Züge von Demonstranten aus den Städten Omdurman und Bahri über den Nil nach Khartum zu unterbinden. Die Protestmärsche hatten in den vergangenen Wochen immer wieder den Präsidentenpalast in der Hauptstadt zu Ziel. Es war die dreizehnte Runde größerer Proteste nach dem Putsch in dem nordafrikanischen Land, bei denen etwa 57 Menschen getötet worden sein sollen. Das Militär hatte am 25. Oktober die Macht übernommen und Ministerpräsident Abdalla Hamdok unter Hausarrest gestellt. Er kündigte am Sonntag seinen Rücktritt an. (Reuters/jW)