Merkel bei Erdogan zu Abschiedsbesuch

Istanbul. Trotz aller »Differenzen« hoffen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan auch unter einer neuen Bundesregierung auf eine enge Zusammenarbeit beider Länder. Merkel sprach sich bei ihrem Abschiedsbesuch als Regierungschefin am Sonnabend in Istanbul zudem für eine Fortsetzung des Flüchtlingsabkommens mit der EU aus, das sie vor rund fünf Jahren mit ausgehandelt hatte. Es sei wichtig, dass die EU die Türkei weiter »bei der Bekämpfung der illegalen Migration« unterstütze und diese auch in Zukunft gewährleistet werde, sagte Merkel. (dpa/jW)