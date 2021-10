Mehr als 60 Menschen im Mittelmeer gerettet

Rom. Einen Tag nach Erreichen ihres Einsatzgebietes hat die »Sea-Watch 3« mehr als 60 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Unter ihnen seien viele Kinder gewesen, schrieb die deutsche Organisation Sea-Watch am Sonntag auf Twitter. Das Einsatzgebiet der »Sea-Watch 3« liegt nach Angaben der privaten Seenotretter vor der Küste Libyens. Das Schiff hatte Anfang August mehr als 250 gerettete Bootsmigranten nach Trapani auf Sizilien gebracht. Zudem kamen nach Meldungen der italienischen Nachrichtenagentur ANSA am Sonntag 49 Migranten mit mehreren Boot an Sardiniens Küsten an. (dpa/jW)