Britisches Kriegsschiff fährt durch Straße von Taiwan

Supri/Reuters Die »HMS Richmond« macht 2011 Halt in Indonesien

Taipeh. Erstmals seit mehr als zehn Jahren hat ein britisches Kriegsschiff am Montag die von China beanspruchte Straße von Taiwan durchfahren. Die Fregatte »HMS Richmond« sei auf dem Weg durch die Meerenge nach Vietnam, hieß es auf dem Twitter-Konto des Schiffes der britischen Marine. Beijing reagierte verhalten auf die laut Angaben aus London erste Durchfahrt eines britischen Kriegsschiffs durch die schmale Wasserstraße zwischen der abtrünnigen Provinz Taiwan und dem chinesischen Festland seit 2008. Zuletzt hatte sich Großbritannien zu einer »Sicherheitsallianz« im Indopazifik mit den USA und Australien zusammengeschlossen, was deutlich gegen China gerichtet ist und vorgeblich einer »freien Schifffahrt und einer regelbasierte Ordnung« gelten soll.

Aus dem Außenministerium in Beijing hieß es zu der Durchfahrt knapp: »Wir hoffen, dass die betreffenden Länder mehr tun können, um das gegenseitige Vertrauen zwischen den Ländern zu stärken und den Frieden und die Sicherheit in der Region aufrechtzuerhalten«, so die Sprecherin Hua Chunying vor Reportern. (AFP/jW)