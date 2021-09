Lockdown in Vietnam beschert Nike Verluste

Chicago. Der weltgrößte Sportartikelhersteller Nike leidet unter der wochenlangen Schließung seiner Fabriken in Vietnam. Dort seien fast alle Schuhfabriken auf Geheiß der Regierung wegen der Coronapandemie geschlossen, sagte Finanzvorstand Matt Friend am Donnerstag abend. In dem asiatischen Land lässt Nike fast die Hälfte seiner Schuhe fertigen; große Teile des Landes sind mindestens bis Ende September im Lockdown. Statt eines niedrigen zweistelligen Wachstums geht Nike im laufenden Jahr nun von einem mittleren einstelligen Zuwachs aus. (Reuters/jW)