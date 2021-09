UNO: Welt vor Klimakonferenz auf »katastrophalem Weg«

Ethan Swope/AP/dpa Dürre im US-Bundesstaat Kalifornien: Ein Kajakfahrer auf dem Lake Oroville (22.8.2021)

New York. Vor der Klimakonferenz in Glasgow im November befindet sich die Welt nach Aussagen von UN-Chef António Guterres hinsichtlich der Erderwärmung auf einem »katastrophalen Weg«. Einem Bericht der zuständigen UN-Klimaagentur zufolge sei eine Erwärmung um 2,7 Grad absehbar. »Damit wird das vor sechs Jahren gemachte Versprechen gebrochen, das 1,5-Grad-Celsius-Ziel des Pariser Abkommens zu verfolgen«, sagte Guterres am Freitag in New York. »Die Nichterreichung dieses Ziels wird sich am massiven Verlust von Menschenleben und Existenzgrundlagen messen lassen.« Zuvor hatten die Vereinten Nationen einen Klimabericht zu den Plänen der Staatengemeinschaft für die Reduzierung der Emissionen vorgelegt. Vom UN-Klimasekretariat hieß es dazu, dass die »Nationen ihre Klimaanstrengungen dringend verdoppeln müssen«, wenn sie einen globalen Temperaturanstieg über 1,5 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts verhindern wollen. (dpa/jW)