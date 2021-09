Vollzeit im Job und schlecht bezahlt

Berlin. Mehr als 2,5 Millionen Menschen in Deutschland erhalten weniger als 2.000 Euro brutto im Monat. Somit ist rund jeder achte Vollzeitbeschäftigte davon betroffen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei Die Linke im Bundestag hervor, wie dpa am Sonntag berichtete.

Insgesamt verfügten Ende 2020 in Deutschland 2.545.000 sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte nur über ein Entgelt von weniger als 2.000 Euro im Monat. In Westdeutschland waren es 1.838.000, das heißt zehn Prozent. In Ostdeutschland kamen 707.000 – 18 Prozent der Vollzeitbeschäftigten – nicht über diese Gehaltsschwelle. (dpa/jW)