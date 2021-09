BRD: Coronahilfen um drei Monate verlängert

Bernd Thissen/dpa

Berlin. Die Bundesregierung verlängert die mit der Coronakrise begründeten Wirtschaftshilfen um drei weitere Monate bis Jahresende 2021. Die Details der Förderbedingungen der »Überbrückungshilfe III Plus« würden weitgehend beibehalten, teilten Finanz- und Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit. Antragsberechtigt seien weiterhin Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent. Die sogenannte Restartprämie als Hilfe vom Lockdown zur Wiedereröffnung laufe aber Ende September aus. Verlängert würden ebenfalls der Eigenkapitalzuschuss für besonders stark betroffene Unternehmen und die »Neustarthilfe Plus« für Soloselbstständige. Bis Anfang September wurde ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag an Hilfen bereits ausgezahlt. Allein für die November- und Dezemberhilfe 2020 sowie Überbrückungshilfen flossen nach Angaben der Regierung bereits über 30 Milliarden Euro an die Wirtschaft. Hinzu kommen Kredite und Bürgschaften sowie das Kurzarbeitergeld, für das an Unternehmer und Beschäftigte etwa 38 Milliarden Euro gezahlt wurden. (Reuters/jW)