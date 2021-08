Cristiano Ronaldo wechselt nach Manchester United

AP Photo/Luca Bruno

Manchester. Fußballspieler Cristiano Ronaldo kehrt nach zwölf Jahren zu Manchester United zurück und sorgt damit für den nächsten spektakulären Höhepunkt in diesem Transfersommer. Wenige Tage vor Ende des Wechselfenster hieß der englische Rekordmeister den 36jährigen Portugiesen von Juventus Turin am Freitag abend in seiner alten Fußballheimat willkommen.

Nachdem auch Lionel Messi seinen langjährigen Klub FC Barcelona für Paris Saint-Germain (PSG) verlassen hatte, steht bereits die nächste prominente Personalie bevor: Der französische Weltmeister Kylian Mbappé von PSG steht laut Medienberichten kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. (dpa/jW)