Kabul: Pentagon »bemüht« um Abschluss der Evakuierungen bis Ende August

Sgt. Samuel Ruiz/U.S. Marine Corps via AP US-Soldaten am Sonntag auf dem Flughafen von Kabul

Washington. Das US-Verteidigungsministerium plant nach eigenen Angaben weiterhin einen Abzug aller US-Truppen vom Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul bis Ende August. Ziel sei, den Evakuierungseinsatz bis zu dieser Frist abzuschließen, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag in Washington. Darauf seien derzeit alle Kräfte konzentriert. Zu der Ankündigung der Taliban, sie würden einer Verlängerung der Evakuierungsmaßnahmen keinesfalls zustimmen, sagte Kirby, man habe die öffentlichen Äußerungen der Taliban gesehen und sei sich bewusst, dass dies ihr Wunsch sei. »Würden die USA oder Großbritannien zusätzliche Zeit erbitten, um die Evakuierungen fortzusetzen, wäre die Antwort ein Nein«, hatte Suhail Schahin, ein Mitglied der Taliban-Delegation in Doha, dem britischen Nachrichtensender Sky News am Montag gesagt. Die für den 31. August festgesetzte Frist sei eine »rote Linie«. Sie zu verschieben, käme einer Verlängerung der militärischen Besatzung seines Landes gleich. »Wenn sie vorhaben, die Besatzung zu verlängern, wird das eine Reaktion hervorrufen«, so der Sprecher. Derzeit sind laut Pentagon rund 5.800 US-Soldaten am Flughafen in Kabul im Einsatz, um die Evakuierungen abzusichern. (dpa/jW)