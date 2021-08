Präsident von US-Gewerkschaft gestorben

Kevork Djansezian / Reuters

Washington. Der Vorsitzende der größten US-Gewerkschaft »American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations« (AFL-CIO), Richard Trumka, ist am Donnerstag im Alter von 72 Jahren gestorben, berichtete der US-Sender CNBC. Der ehemalige Bergarbeiter war seit 2009 Präsident des 12,5 Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaftsdachverbandes. (jW)