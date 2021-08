Frei geschwommen

Tokio. Florian Wellbrock hat bei den Olympischen Spielen in Tokio seine erste Medaille gewonnen. Drei Tage nach dem vierten Platz über 800 Meter Freistil holte sich der Doppelweltmeister im Finale über 1.500 Meter in 14:40,91 Minuten Bronze, nachdem er bis 50 Meter vor Schluss geführt hatte. Der US-Amerikaner Robert Finke siegte wie schon über 800 Meter. Silber ging an den ukrainischen WM-Zweiten Michailo Romantschuk. (sid/jW)