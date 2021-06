Zypern schickt Migranten zurück

Petros Karadjias/AP/dpa Auf Zypern landen Geflüchtete im Lager, werden sie nicht vorher abgewiesen (Kokkinotrimithia, 5.2.2021)

Nikosia. Das EU-Mitglied Zypern hat 58 aus dem Libanon kommende Migranten in das benachbarte Mittelmeerland zurückgeschickt. Unter den abgewiesenen Menschen seien auch acht Minderjährige gewesen, berichtete der staatliche zyprische Rundfunk (RIK) unter Berufung auf die Polizei am Freitag. Die Migranten waren am Vortag an Bord eine Bootes von der Wasserpolizei rund 20 Seemeilen der Küste im Südosten der drittgrößten Mittelmeerinsel entdeckt worden. Zypern hat in den vergangenen Monaten Hunderten Migranten das Anlegen in einem zyprischen Hafen verweigert. Zyprische Medien berichteten, die meisten dieser Menschen stammten aus Syrien. Sie hätten Proviant und Sprit für die Rückfahrt zum rund 100 Kilometer östlich liegenden Libanon bekommen. (dpa/jW)