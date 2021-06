Vor EU-Gipfel: Debatte über Spitzentreffen mit Moskau

Axel Schmidt/Reuters-Pool/dpa Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei einem Treffen in Berlin (18.6.2021)

Brüssel. Deutschland und Frankreich haben kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel eine Rückkehr zu Spitzentreffen zwischen der Europäischen Union und Russland ins Gespräch gebracht. Nach Angaben aus EU-Kreisen sprachen sich beide Länder am Mittwoch bei Vorgesprächen in Brüssel dafür aus, ein solches Vorgehen zu prüfen. Der Vorstoß soll nun an diesem Donnerstag beim Gipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs diskutiert werden.

Den bislang letzten EU-Russland-Gipfel gab es im Januar 2014. Nach der Aufnahme der Krim in die Russische Föderation setzte die EU alle Spitzengespräche aus. Vor allem osteuropäische EU-Staaten wollten daran bis zuletzt festhalten. (dpa/jW)