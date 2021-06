Gamestop mit Milliardeneinnahmen aus Aktienverkauf

AP Photo/John Minchillo Betreibt eigentlich ein außer Mode geratenes Geschäftsmodell, doch ist bei Nerds und Gamern immer noch beliebt: der Händler Gamestop.

Grapevine. Der US-Videospielhändler Gamestop, den eine außergewöhnliche Kursrally in die Schlagzeilen brachte (siehe jW vom 30. Januar), hat mehr als eine Milliarde US-Dollar mit einem Aktienverkauf eingenommen. Das lange kriselnde Unternehmen profitiert damit weiter von der Kampagne der im Internet organisierten Kleinanleger, die zum Jahresbeginn den Aktienpreis steigen ließ.

Gamestop verkaufte in den vergangenen Wochen fünf Millionen Anteilsscheine für insgesamt knapp 1,13 Milliarden Dollar (946 Mio Euro). Das Geld soll für »Wachstumsinitiativen« und zur Stärkung der Bilanz verwendet werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Videospielhändler, der mit seinem stationären Geschäft in die Krise geraten war, will sich von dem Geschäftsmodell verabschieden und zu einem »modernen Technologieanbieter für Onlinegamer« entwickeln. (dpa/jW)