China: Taikonauten zu neuer Raumstation

Beijing. China will am Donnerstag morgen erstmals ein Raumschiff mit drei Taikonauten zu seiner im Bau befindlichen Raumstation schicken. Der Start sei für 9.22 Uhr geplant, gab die chinesische Raumfahrtbehörde am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt. Teil der Mission sind demnach die chinesischen Taikonauten Nie Haisheng, Liu Boming und Tang Hongbo. Das erste Modul der Raumstation »­Tiangong« (Himmlischer Palast) war Anfang Mai ins All geschickt worden. (dpa/jW)