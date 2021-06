Kim würdigt Nordkoreas Wirtschaftsleistung

Pjöngjang. Der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK), Kim Jong Un, hat am Dienstag die Leistungen der Partei und des Staates der vergangenen sechs Monate gewürdigt. Auf einem Treffen des Zentralkommitees der Partei der Arbeit Koreas, deren Generalsekretär Kim ist, sagte er laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA, dass die Wirtschaft des Landes durch die Umsetzung des Halbjahresplans im Vergleich zum Vorjahr im ganzen gewachsen sei. So habe es einen Anstieg in der Industrie- und Warenproduktion gegeben. Allerdings sei die Lage bei der Lebensmittelversorgung »angespannt«, da in der Landwirtschaft wegen Taifunschäden der Plan für die Getreideproduktion verfehlt worden sei. (Xinhua/jW)