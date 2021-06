Sicherheitsgesetz in Hongkong zeigt Wirkung

Hongkong. Bereits nach weniger als einem Jahr zeigt das Gesetz zur nationalen Sicherheit für die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong Wirkung. Das erklärte der Sicherheitssekretär Hongkongs, John Lee, laut einer Meldung der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua vom Mittwoch. »Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong das Chaos beendet und den Menschen die Gewissheit gegeben hat, wieder ein friedliches und glückliches Leben führen zu können«, das würden auch Kriminalitätsstatistiken belegen, wie Lee ausführte. Das Gesetz trat am 30. Juni 2020 in Kraft, nachdem es im Jahr zuvor zu wochenlangen Ausschreitungen von Separatisten gekommen war. (Xinhua/jW)