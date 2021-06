EU: Einigung auf neue Belarus-Sanktionen

Brüssel. Die EU-Staaten haben sich auf ein umfangreiches neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verständigt. Die am Mittwoch in Brüssel erzielte Einigung sieht vor, gegen 78 Personen EU-Einreiseverbote zu verhängen und in der EU vorhandene Vermögenswerte einzufrieren. Betroffen sind zudem mindestens sieben Entitäten, also zum Beispiel staatliche Stellen oder Unternehmen, wie die Deutsche Presseagentur von namentlich nicht genannten EU-Vertretern erfuhr. Die Einigung über die Sanktionen soll am Montag von den EU-Außenministern offiziell bestätigt werden. (dpa/jW)