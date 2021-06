Moskau: Erinnerung an Überfall auf UdSSR

Moskau. 80 Jahre nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion haben Russen und Deutsche bei einer wissenschaftlichen Konferenz in Moskau an die schweren Verbrechen der Faschisten erinnert. Der Angriff damals sei nicht Teil eines »normalen« Krieges gewesen, wie ihn die Geschichte kenne, »sondern von Anfang an ein rassenideologischer Vernichtungsfeldzug«, sagte der Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, am Mittwoch. Es sei damals um die »Versklavung und Auslöschung ganzer Völker« gegangen. (dpa/jW)