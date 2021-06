Judo: Erstes WM-Gold seit 1983

REUTERS/Alexey Nasyrov Anna-Maria Wagner ganz oben auf dem Siegerinnentreppchen

Budapest. Judoka Anna-Maria Wagner hat bei der WM in Budapest die Goldmedaille gewonnen und sich damit zur ersten deutschen Weltmeisterin seit 28 Jahren gekrönt. Die Weltranglisten-Dritte aus Ravensburg besiegte im Finale der Klasse bis 78 kg am Freitag überraschend die französische Weltranglistenerste Madeleine Malonga. Zuletzt hatte Johanna Hagn im Jahr 1993 für Deutschland WM-Gold geholt, in Wagners Gewichtsklasse liegt ein Titel sogar noch weiter zurück: Barbara Claßen triumphierte im Jahr 1982. Wagner setzte sich nebenbei im internen Duell um das Olympia-Ticket für Tokio auch gegen ihre Teamkollegin Luise Malzahn durch, die im Viertelfinale ausschied. In Japan gibt es in jeder Gewichtsklasse nur einen Starter pro Nation. Malzahn, aktuell Weltranglisten-Zehnte und WM-Dritte von 2017, hatte im Frühjahr nach einer Corona-Erkrankung zwei Wochen in georgischer Hotel-Quarantäne verbringen müssen. Am Dienstag hatte Theresa Stoll aus Großhadern in der Klasse bis 57 kg die bislang einzige Medaille für den Deutschen Judo-Bund (DJB) in Budapest geholt. Die 25jährige gewann ihren Kampf um Platz drei gegen die entthronte Weltmeisterin Christa Deguchi (Kanada). (SID/jW)