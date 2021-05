Präsident des Auschwitz-Komitees gestorben

Rolf Vennenbernd / dpa Roman Kent redet anlässlich einer Zeremonie zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau (Auschwitz, 27.1.2015)

New York. Der Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees, der Holocaustüberlebende Roman Kent, ist am Freitag im Alter von 96 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben, wie das Komitee mitteilte. Kent wurde 1925 in Lodz geboren. Ende 1939, nach dem Überfall der faschistischen Wehrmacht auf Polen, wurde auch seine Familie ins Ghetto verschleppt. Gemeinsam mit seinem Bruder überlebte Kent weitere Konzentrationslager der Nazis, bis er auf einem Todesmarsch von Flossenbürg nach Dachau als 16jähriger von US-Soldaten befreit wurde. Gemeinsam mit seinem Bruder wanderte er 1946 in die Vereinigten Staaten aus, wo er seitdem lebte. (jW)