Zu gefährlich

Tokio. Der Ärzteverband in Tokio hat sich rund zwei Monate vor den geplanten Olympischen Spielen für eine Absage der Wettkämpfe ausgesprochen. In einem unter anderem an Japans Ministerpräsidenten Yoshihide Suga gerichteten Brief fordern die rund 6.000 Mediziner die Verantwortlichen auf, das Internationale Olympische Komitee davon zu überzeugen, dass die Ausrichtung der Spiele schwierig sei und sie abgesagt werden sollten. Trotz des inzwischen dritten Notstands seien die Krankenhäuser der Stadt nahezu ausgelastet und hätten keine Kapazitäten mehr. (dpa/jW)