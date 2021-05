Tausende mit Einkommen über eine Million Euro

Wiesbaden. Fast 24.700 Menschen in Deutschland haben im Jahr 2017 Einkünfte von mehr als einer Million Euro gehabt – das Durchschnittseinkommen in dieser Gruppe betrug 2,7 Millionen Euro. Im Vergleich zu 2016 stieg die Zahl der Einkommensmillionäre um 1.900, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Wegen der langen Fristen zur Steuerveranlagung konnte die Statistik der Einkommensmillionäre erst mit dreieinhalbjähriger Verzögerung ausgewertet werden. Besonders viele Einkommensmillionäre lebten 2017 demnach in Hamburg. Schlusslichter waren Sachsen-Anhalt und Thüringen. (AFP/jW)