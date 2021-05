EU will einheitliche Besteuerung für Konzerne

Brüssel. Neue Regeln für Unternehmenssteuern in der Europäischen Union sollen helfen, Schlupflöcher für große Konzerne zu stopfen. Dazu will die EU-Kommission an diesem Mittwoch einen neuen Anlauf ankündigen. Der Plan namens BEFIT soll einen einheitlichen Rechtsrahmen zur Besteuerung für Firmen schaffen, die in mehreren EU-Staaten tätig sind. Dies geht aus dem Konzept »Unternehmensbesteuerung für das 21. Jahrhundert« hervor, das dpa laut Meldung vom Dienstag vorliegt. (dpa/jW)