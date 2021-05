Mehr als 50 Geflüchtete an Mittelmeerküste vermisst

Tunis. Vor der tunesischen Küste werden mehr als 50 Menschen vermisst, die wahrscheinlich ertrunken sind. Sie seien an Bord eines dann gekenterten Bootes mit 90 Menschen gewesen, das von der Küste Libyens Richtung Italien abgelegt habe, sagte ein Sprecher des tunesischen Roten Halbmondes am Dienstag. 33 Geflüchtete seien gerettet worden. Der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio Di Giacomo, twitterte, alle Überlebenden stammten aus ­Bangladesch. Sie seien am Sonntag aus der libyschen Stadt Suwara abgefahren. Ihr Boot kenterte demnach vor der tunesischen Stadt Sfax. (dpa/jW)