44 Verletzte

Dresden. Das Ausmaß der Ausschreitungen am Rande des Drittligaspiels von Dynamo Dresden gegen Türkgücü München (4:0) wird erst allmählich deutlich. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, musste während des Einsatzes von Rettungskräften die Alarmierungsstufe »Massenanfall von Verletzten« ausgerufen. Insgesamt habe man 44 Menschen medizinisch versorgt und den Großteil von ihnen in umliegende Krankenhäuser bringen müssen. Während des Spiels war es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen der Polizei und mehreren hundert Anhängern von Dynamo Dresden gekommen. Da wegen der Coronapandemie keine Zuschauer zum letzten Heimspiel der Dresdner ins Stadion durften, hatten sich etwa 4.000 Fans im gegenüberliegenden Großen Garten eingefunden. (dpa/jW)