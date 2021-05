Nächste Tarifrunde für Bauwirtschaft im Juni

Schönefeld. Die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) hat bei den Tarifverhandlungen der Bauwirtschaft den Vorschlag der Unternehmerseite als »absolut unzureichendes Angebot« abgelehnt. Am vergangenen Dienstag abend erklärten der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe in Berlin, der IG BAU ein »entgeltwirksames Gesamtvolumen« von drei Prozent vorgeschlagen zu haben. Dies werde jedoch der »Leistung unserer Beschäftigten nicht gerecht«, teilte IG-BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt mit. Die Gewerkschaft fordert 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Die Tarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten werden am 21. Juni fortgesetzt. (dpa/jW)