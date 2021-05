Metall-Tarifstreit: Im Osten Einigung in Sicht

Frankfurt am Main. Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich nun auch für das Tarifgebiet Berlin-Brandenburg-Sachsen eine Einigung ab. Wie die Gewerkschaft IG Metall am Mittwoch mitteilte, einigte sie sich mit den Unternehmen in Sachsen auf die Übernahme des Pilotabschlusses aus Nordrhein- Westfalen – zugleich gelang demnach eine Einigung beim Thema Angleichung Ost. Zuletzt hatten die Beschäftigten ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verliehen. Der Gewerkschaft zufolge vereinbarten beide Seiten eine konkrete »Verhandlungsverpflichtung«. Demnach soll bis Ende Juni ein »klar abgesteckter tariflicher Rahmen für betriebliche Lösungen zur Angleichung Ost« geschaffen werden. In dem bundesweiten Tarifstreit war Ende März eine Einigung in Nordrhein- Westfalen gelungen. Diesen Pilotabschluss übernahmen daraufhin bislang mit Ausnahme von Berlin-Brandenburg-Sachsen alle anderen Tarifgebiete. (AFP/jW)