Bau von Nord Stream 2 in deutschen Gewässern

Hamburg. Die Gaspipeline Nord Stream 2 darf im Mai auf zwei Kilometern Länge in deutschen Gewässern auf dem Meeresgrund abgelegt werden. Das Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg ordnete dazu am Montag die sofortige Vollziehung einer Genehmigung vom 14. Januar an, wie aus einer Mitteilung des Amtes hervorgeht. Derzeit wird die Leitung Nord Stream 2 noch in dänischen Gewässern gebaut, die Arbeiten dort neigen sich aber dem Ende zu. (dpa/jW)