Ägypten: Suezkanal soll ausgebaut werden

European Space Imaging / dpa Die auf Grund gelaufene »Ever Given« beeinträchtigte globale Handelsketten (Suez, 29.3.2021)

Ismailia. Die ägyptischen Behörden ziehen nach der Blockade des Suezkanals durch den havarierten Tanker »Ever Given« im März Konsequenzen. Der Chef der Suez Canal Authority (SCA), Osama Rabie, kündigte am Dienstag im Beisein von Staatschef Abdel Fattah El-Sisi an, der südliche Teil der stark befahrenen Wasserstraße solle erweitert und vertieft werden. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung die Nachrichtenagentur Reuters. Die SCA plane die 30 Kilometer lange Strecke zwischen der Stadt Suez und den Bitterseen um 40 Meter zu verbreitern und um sechs Fuß zu vertiefen. Spätestens in zwei Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Havarie des Containerschiffes »Ever Given« hatte den Suezkanal tagelang lahmgelegt. (jW)