EU-Arzneimittelbehörde gegen Patentfreigabe für Coronaimpfstoffe

AP / Peter Dejong

Berlin. In der Diskussion um eine mögliche Freigabe der Patente für Coronaimpfstoffe hat sich die Chefin der EU-Arzneimittelbehörde (EMA), Emer Cooke, gegen diese Idee ausgesprochen. Das löse die akuten Probleme nicht und schaffe kein Umfeld für Innovationen, denen die Vakzine zu verdanken seien, sagte Cooke am Montag im Interview mit dem Handelsblatt. Dagegen sei alles hilfreich, was zur Produktion und zur internationalen Kooperation beitrage. US-Präsident Joseph Biden hatte vergangene Woche die Diskussion um die Patentfreigabe angestoßen. Dies wird aber vor allem in der EU abgelehnt. (dpa/jW)